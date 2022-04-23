السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تجري معاينة تصويرية للمتهم بقتل زوجته في الإسماعيلية

متهم
متهم

يجرى للمتهم بقتل زوجته وهي حامل في الشهر السادس بنهار رمضان، لخلافات زوجية بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، حيث اصطحبه فريق من النيابة العامة لموقع الحادث لإعادة تمثيل الواقعة على مسرح الجريمة.

كان قد تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجنى عليها "م"، 25 عامًا، مقيمة قرية أبوسلطان بمركز ومدينة فايد، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلهم، واتهموا الزوج "أح.ط" بارتكابه الواقعة والهروب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحري تبين أن الزوج المتهم مدمن للمخدرات خاصة مخدر الشابو، ودائم الخلاف والتشاجر مع زوجته، التي أقدم على قتلها وهى "م.ا" ، 25 عامًا، ولديهم ثلاثة أبناء هم جنا 7 سنوات، ومحمد 4 سنوات وعمر عامين ونصف، ولقت الزوجة مصرعها على يد زوجها نتيجة الضرب المبرح بعصا خشبية على جسمها.

تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية، وتمكنوا من القبض على الزوج المتهم بعد 3 أيام من اكتشاف الجريمة، وبعد 5 أيام من ارتكابه الواقعة.

المتهم قتل زوجته حامل خلافات معاينة تصويرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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