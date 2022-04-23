«تعليم كفرالشيخ» يكرم طلاب الفكرية والدمج لحصولهم على المراكز الأولى

كرّم عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، طلاب وطالبات المدرسة الفكرية والدمج الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة العروض المسرحية والرسم، بحضور رحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وهم: منة أحمد سعيد، يحيى ياسر، كما كرم مي على محمد، معلم خبير تربية فنية بمدرسة التربية الفكرية بكفرالشيخ، وصلاح الملاح مسئول الدمج بالمديرية.

كما كرم وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ طلاب المدرسة الفكرية الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في ماراثون الجري وركوب الدراجات وإحرازهم كأس البطولة التي أقيمت في المدينة الشبابية بورسعيد وهم سعد عطاالله عبدالدايم، ويحيى ياسر، أحمد عصام عبدالحميد، مضان إبراهيم، معلم خبير تربية رياضية منسق النشاط بالبطولة، ومجدي سادات مدير مدرسة التربية الفكرية بالزعفران، وأسامة شعبان مدير مدرسة التربية الفكرية بكفرالشيخ.

على جانب آخر، كرم وكيل الوزارة العاملات بالمدرسة لتميزهنّ في أداء دورهن في المطبخ وتقديم أفضل ما لديهن لطلاب الفكرية ومنهم سماح عبدالوهاب، وأم هاشم شعبان، ومشرفة التغذية نادية عبدالعزيز، وكرم سامح الجداوي، خبير التربية الرياضية بمدرسة التربية الفكرية بكفرالشيخ، لجهوده وعمله التطوعي وإيمانه برسالته التربوية، ولكونه نموذجًا مشرفًا.

وأكد وكيل الوزارة أنه يوجه اهتمامًا كبيرًا بالتربية الخاصة بشكل عام وإيمانه بقدراتهم الخاصة التي تحوي بداخلها أسمي درجات الإبداع والتميز.

وهنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ذوي الهمم من طلاب وطالبات المدرسة الفكرية والدمج لحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مثنيًا على المشرفين والعاملين بالتربية الخاصة.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والعمل على القضاء عليه، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.