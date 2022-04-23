دورات مجانية فى التحول الرقمى للمتفوقين بـ«علوم سوهاج»

نظمت كلية العلوم بجامعة سوهاج، دورة تدريبية مجانية عن التحول الرقمي للطلاب المتفوقين من الفرقة الرابعة، وذلك بقاعة المعامل الافتراضية بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، وقال إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تحفيز الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في الاجتهاد والتفوق، بالإضافة إلى رفع كفاءتهم المهارية في الحاسب الآلي، وتحفيزا لأقرانهم على الاجتهاد للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الكلية لطلابها المتفوقين.

وأشار الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، إلى أن التحول الرقمي أصبح شرطاً أساسياً للحصول على الشهادات المتقدمة في مختلف المجالات، حيث يجب على طلاب الدكتوراه والماجستير والدبلوم أن يحصلوا على شهادة التحول الرقمي، حتى يتمكنوا من الحصول على شهاداتهم الرسمية، موضحا أن دورات التحول الرقمي تنقسم إلى 7 برامج أساسية، بالإضافة لبرنامجين يمكن للمتقدم أن يقوم باختيارهما، حيث يجب على الطالب أن ينجح في الاختبارات الخاصة بهذه البرامج، وذلك حتى يتمكن من الحصول على شهادة التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أنه حضر التدريب كل من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالحكيم أستاذ مساعد بقسم الفيزياء، وقام بتدريب الطلاب كلا من الدكتور كمال طلب مدرس بقسم الفيزياء، والدكتور محمود هارون، وأحمد رفعت المعيدين بقسم الفيزياء.

كما تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اختبارات القدرات التي تجريها كلية التربية النوعية لطلاب الدمج من الحاصلين على الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات عام ٢٠٢١م، وذلك بمقر الجامعة القديم، يرافقه الدكتورة زينب محمود الشريف الأستاذ بالكلية ورئيس لجنة اختبار الرسم والتصوير، والدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ورئيس لجنة اختبار التصميم، وأعضاء اللجنتين الدكتور محمد السيد كامل، والدكتور محمد عدلي محمد بجامعة جنوب الوادي، و الدكتورة إيمان عبدالله، بجامعة أسيوط، والدكتورة نهلة محمد بجامعة سوهاج .

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير الفرص التعليمية المتكافئة للطلاب ذوي الإعاقة أسوة بزملائهم الأصحاء، مضيفاً أنه تم إجراء اختبارات القدرات، لطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، ونجح منهم ١٠ طلاب للالتحاق بالدراسة بكلية التربية النوعية بقسمي التربية الفنية والموسيقية.

وأوضحت الدكتورة زينب محمود، أن إدارة الجامعة اتخذت عدة إجراءات لضمان بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بأقسام الكلية، حيث سيتم دمجهم مع باقي الطلاب في نفس قاعات الدراسة، بالإضافة إلى توفير كل التجهيزات التعليمية المناسبة لكل طالب حسب نوع إعاقته، وذلك لتحقيق أعلى مستوى تعليمي لهم، ليكونوا أفرادا فاعلين بالمجتمع.