تغنت بأحدها جارة القمر فيروز.. ترانيم القيامة على شفاة الأقباط لمدة 50 يوما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد القيامة المجيد، حيث يرأس بابا الكنيسة القداس الالهي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة.

وينتظر الأقباط احتفالات عيد القيامة المجيد، للتغني بترانيم القيامة ذات النبرات المفرحة والمبهجة على مدار فترة الخماسين المقدسة، وقالت المرنمة رفقة جابر، من إيبارشية سوهاج، إن أشهر الترانيم الخاصة بالقيامة هي ترنيمة المسيح قام، والتي تقول: "قام المسيح بموته أبطل عز الموت، قام المسيح بموته أعطي خلاصًا، قام المسيح بموته اعطي خلاص بموته كان فداء بموته كان سلام (أعلنت حبك العجيب ربي علي عود الصليب)، إستجيب يا إلهي استجيب وأعطني روح الصليب، أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية، ها نسل المرأة يسحق رأس الحية.. (ملاك حارس قد قال الحي من الأموات قام) .. للأنام أعطي نور للأنام باهرا يمحو الظلام.. قام وحطم القيود قام وفجر القبور.. بالموت داس الموت والذين في القبور أعطاهم حياة.

يضاف إلى ذلك - بحسب رفقة- ترنيمة قام من بين الأموات التي سجلتها جارة القمر السيدة فيروز، والتي تقول: "المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت.. ووهب الحياة للذين في القبور.. ليقم الله فيتشتت أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجه النار.. ليتبددوا كما يتبدد الدخان وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار.. كذلك يهلك الخطأة أمام الله و ليفرح الصديقون مسرورين.. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ، فلنفرح و نتهلل به.. المجد للآب و الابن و الروح القدس.. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين".

هذا ويضاف إليهم ترنيمة اخريستوس انيستي التي تقول: “اخريستوس آنستي اليسوس آنستي المسيح قام بالحقيقة قام، حمل أحزاننا غفر آثامنا بجلدته الشفاء وهو نبع السلام، شوكة الموت كسر لما قام وانتصر فأنار الطريق وأزال الظلام، لو كان صليبك أنهى قصة حبك لما كنتُ الآن حيًا أهتف المسيح قام، كيف لي أن أمكث بائسا في الجلجثة وشمس الرجاء لاحت والرب المسيح قام”.