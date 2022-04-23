إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي عند الكيلو 100، مما نتج عنه إصابة 11 شخصا بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

المصابون هم كل من: إلهام عبد الموجود أحمد، 38 عاما، مقيم الإسكندرية، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، أنس محمد يوسف، 5 سنوات، مقيم الإسكندرية، مصاب بجرح بفروة الرأس، ربيع محمد مصطفي، 38 عاما، مقيم الزقازيق، أحمد خميس حسن، 26 عاما، مقيم الإسكندرية، أبو طالب أحمد عبد الفتاح، 27 عاما، مقيم سوهاج، محمد أحمد شحاتة، 30 عاما، مقيم الإسكندرية، محمد رضوان الجارحي، 34 عاما، عمر عبد السلام عبد السلام، 23 عاما، مقيم الإسكندرية، إسلام صلاح محمد، 28 عاما، مقيم حلوان، حسن بيومي محمد، 30 عاما، مقيم القاهرة، منى صلاح الدين محمد، 34 عاما، مقيمة القاهرة، وجميعهم مصابين بكدمات متفرقة في الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وشهدت محافظة البحيرة أمس الأول إصابة 20 شخصاً بجروح وكسور وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم.