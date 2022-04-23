السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي عند الكيلو 100، مما نتج عنه إصابة 11 شخصا بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

المصابون هم كل من: إلهام عبد الموجود أحمد، 38 عاما، مقيم الإسكندرية، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، أنس محمد يوسف، 5 سنوات، مقيم الإسكندرية، مصاب بجرح بفروة الرأس، ربيع محمد مصطفي، 38 عاما، مقيم الزقازيق، أحمد خميس حسن، 26 عاما، مقيم الإسكندرية، أبو طالب أحمد عبد الفتاح، 27 عاما، مقيم سوهاج، محمد أحمد شحاتة، 30 عاما، مقيم الإسكندرية، محمد رضوان الجارحي، 34 عاما، عمر عبد السلام عبد السلام، 23 عاما، مقيم الإسكندرية، إسلام صلاح محمد، 28 عاما، مقيم حلوان، حسن بيومي محمد، 30 عاما، مقيم القاهرة، منى صلاح الدين محمد، 34 عاما، مقيمة القاهرة، وجميعهم مصابين بكدمات متفرقة في الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وشهدت محافظة البحيرة أمس الأول إصابة 20 شخصاً بجروح وكسور وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم.

محافظة ميكروباص انقلاب سيارة محمد يوسف حادث تصادم صلاح الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

هشم رأس طفلة 6 سنوات لفضحها علاقته بوالدتها فى الشرقية.. والقبض عليه

احتفالاً بأعياد تحرير سيناء.. فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانًا للجماهير الإثنين

بث مباشر..مسيحيو العالم يستعدون لاستقبال النور المقدس

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الفطر

دورات مجانية فى التحول الرقمى للمتفوقين بـ«علوم سوهاج»

«مذبحة الوراق».. تطورات جديدة في واقعة قتل موظف بالسكك الحديدية لشقيقيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

"الرد الاقتصادي".. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة

إسرائيل تمنع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها