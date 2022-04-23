هشام فؤاد: تكريم وزير الشباب قيادات من قطاع الكهرباء ينشر أخلاق المنافسة الشريفة

أكد هشام فؤاد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمرافق، على أن ترسيخ مبدأ التحلي بالأخلاق والروح الرياضية يحفز العمال ويرفع الإنتاج، ويؤدي إلى سيادة التعاون والمنافسة الشريفة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فؤاد، اليوم السبت، تعليقا على تكريم وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي لعدد من قيادات قطاع الكهرباء خلال حفل أقامته الوزارة وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية لتكريم عدد من اللاعبين المتفوقين في البطولات والمشرفين على المنتخبات المختلفة.

وأثنى “فؤاد” على تكريم عدد من قيادات قطاع الكهرباء وعلى رأسهم الكابتن علاء الدين حسن عضو مجلس إدارة نادي الكهرباء ومدير إدارة النشاط الرياضي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والذي يشغل حاليا منصب مدير المنتخبات القومية المصرية بالإضافة أيضا لتكريم الاتحاد المصري لرفع الأثقال و اللاعبين الأولمبيين من لاعبين ولاعبات رفع الأثقال، ومنهم محمد إيهاب من شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء، وأحمد سيد عاشور من شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء، وكريم إبراهيم كحلة من شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء، موضحا أن هذا التكريم يدل على الاستقرار وسيادة روح التعاون في قطاع الكهرباء مما نتج عنه حالة الاستقرار وتقديم خدمات أفضل للوطن.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المنطقة الاستثمارية "بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية"، وزيارة عدد من مصانع المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة نشاط المشروعات بتلك المناطق، وخطط التوسعات الاستثمارية المستقبلية لها، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.