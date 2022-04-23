الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى عصارة عسل أسود بقنا

تمكنت قوات الحماية الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في عصارة قصب بمركز فرشوط شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب حريق في عصارة قصب لإنتاج العسل الأسود، ملك ياسر حمدي عطا الله، من قرية الحاج سلام بفرشوط، شمال محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب محمد، تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.