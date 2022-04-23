رئيس الإنجيلية في عيد القيامة: لم تتعلم الإنسانية الدرس من الجائحة

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية خلال كلمته في احتفال عيد القيامة المجيد: الإخوة والأخوات الأحباء، أهنئكم بعيد القيامة المجيد الذي نحتفل فيه بذكرى قيامة السيد المسيح من الموت وانتصاره على الموت، وذلك وسط عالم مملوء بالاضطرابات اضطراب الجائحة مازالت جائحة كورونا تسود العالم. رغم أنه من نعم الله على الإنسانية أن أعطانا اللقاح الذي ساعد الدول في السيطرة على الجائحة وانتشار الفيروس إلى حد كبير.



وتابع: التردد والخوف مازال الخوف موجودًا في كل دول العالم هل نعود للحياة الطبيعية كما كنّا؟ ثمة تردد في التوجهات الدولية نحو الجائحة الآن. لا أحد يعرف ما الذي سيحدث خلال شهور.



مضيفا: الحرب مع ذلك، لم تتعلم الإنسانية الدرس من الجائحة لنفاجأ بالحرب المدمرة بين روسيا وأوكرانيا مما دمّر الكثير من البنية التحتية لأوكرانيا، وآثار الحرب في أنحاء العالم ارتفاع الأسعار في العديد من دول العالم، وانخفاض قيمة بعض العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار البترول.



وتابع: معنى القيامة وسط هذه التحديات السؤال الذي أريد أن اطرحه عليكم أحبائي اليوم هو: ما الذي يعنيه أن نحتفل بعيد القيامة المجيد وسط كل هذه التحديات؟ اضطرابات أورشليم



اضطرابات أورشليم وقت القيامة:

وتابع: بل وحتى في نفس سياق أحداث القيامة التي نحتفل بذكراها اليوم كانت أورشليم المدينة التي خدم بها السيد المسيح مليئة بالاضطرابات اضطرابات سياسية كانت أورشليم تعيش تحت حكم الاستعمار الروماني الذي فرض عليها نمطًا مختلفًا من التوجهات السياسية وكان بيلاطس هو الحاكم الروماني وقت محاكمة السيد المسيح لم يكن هذا الحكم الاستعماري هيّنًا على اليهود.



اضطرابات سياسية:

وواصل: وكانت أورشليم تعيش تحت حكم الاستعمار الروماني الذي فرض عليها نمطًا مختلفًا من التوجهات السياسيةوكان بيلاطس هو الحاكم الروماني وقت محاكمة السيد المسيح لم يكن هذا الحكم الاستعماري هيّنًا على اليهود.

اضطرابات اقتصادية:

وتابع: وفقًا للمؤرخ اليهودي يوسيفوس ازدادت نسب الفقر في القرن الأول الميلادي في هذه المنطقة أسعار السلع كانت باهظة جدًّا ولم تكن في متناول الجميع تأمين المسكن لم يكن سهلًا للأسر التي تعيش في مستوى مادي عادي.



مضيفا: الضرائب المرتفعة كان على الشعب أن يدفعوا الضرائب للإمبراطور الروماني وهذه الضرائب لم تكن للمنفعة العامة للشعب، بل كانت تذهب بالكامل للمستعمر الروماني لهذه الأسباب قامت العديد من الثورات في هذه المنطقة.