الجيزة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، من أحياء، ومراكز، ومدن، و مياه الشرب، والصرف الصحي، والحماية المدنية، والمستشفيات العامة والمركزية، ومرفق الإسعاف، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد القيامة المجيد، وشم النسيم .

وكلف محافظ الجيزة بالتأكيد على تواجد رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، وجميع الأطباء ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات خلال فترة الأعياد.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس وعدم السماح بوجود الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة المتنزهات، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولًا بأول.

- تكثيف الحملات لمنع مخالفات البناء والتعديات

وشدد "راشد" على تكثيف الحملات لمنع مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خلال الإجازة، والتعامل مع المخالفات بكل حزم، والتصدي لكل أنواع الإشغالات بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها .

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع وميدان السد العالي بحي الدقي وقد وجه المحافظ بعدم استلام الأعمال قبل الانتهاء من كل الملاحظات الخاصة بالأرصفة وطبقة الرصف التي تم رصدها، والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بكل المواصفات المحددة .

كما وجه المحافظ برفع كفاءة عدد من متفرعات الشوارع بنطاق حي الدقي، وعلى رأسها شوارع بولس حنا والدكتور عبدالله الكاتب، كما كلف بالتنسيق مع أصحاب الأراضي الفضاء الواقعة بمسار الشوارع الجاري تطويرها بتسويرها ورفع كفاءة محيطها لكي تتماشى مع أعمال التطوير الجارية.

وتفقد المحافظ أعمال رصف أحد قطاعات شارع جامعة الدول العربية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه، نظرًا لما يشهده الطريق من وجود العديد من المشروعات الحضارية الجاري تنفيذها التي قاربت على الانتهاء، وتضم مشروع مترو الأنفاق ومطلع ومنزل محور الفريق كمال عامر.

وقد وجه المحافظ خلال الجولة برفع كفاءة النظافة وتكثيف ورديات العمل، إلي جانب توجيه حي العجوزة وجهاز السرفيس بنقل أحد مواقف سيارات السرفيس من نهر الطريق بتقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان وتوفير مكان بديل له.

وعاين أعمال التطوير الجارية بشوارع النيل ومراد والتحرير وشارل ديجول،

مشددًا على رئيس حي الدقي بسرعة الانتهاء من كل أعمال تحويلات المرافق الجاري تنفيذها بشارع شارل دي حول لاستكمال مخطط تطوير ورفع كفاءة الطريق من طبقة الرصف وأرصفه المشاة .