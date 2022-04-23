«أمن الموانئ»: ضبط 23 قضية تهريب خلال أسبوع
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، خلال أسبوع.
وفي مجال أمن الموانئ تم ضبط (23) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – عقاقير ومستلزمات طبية)، وكذا (59) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية– جنحة مرورية).
وفي مجال الأمن السياحي تم ضبط (343) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.