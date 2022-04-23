مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرون إثر تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالقرب من مركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيَّن تصادم سيارة مع جرار زراعي، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إزالة آثار الحادث وجارِ العرض على النياية لمباشرة التحقيق في الواقعة.