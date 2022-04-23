محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الأحتفال بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى برقيته أنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث إعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء.

وأكد اللواء أشرف عطية إنه ليوم مشهود فى تاريخ النضال الإنسانى بأن تتحرر أرض مصر بأيدى أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء ، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والاستقرار.

وأضاف محافظ أسوان بأننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ، وربان لسفينة وطننا الغالى ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها ، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والازدهار.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خالص التهانى القلبية للأخوة الأقباط وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد من خلال إرساله لبرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأيضاً غبطة البطريرك إبراهيم إسحق سدراك بطريرك الأقباط الكاثوليك ، والدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية.

كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوى لإيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس.

كما هنأ المحافظ كل من القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان ، بجانب تهنئته لرعاة الكنيسة الإنجيلية بأسوان.

