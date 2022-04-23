وزيرة التضامن: الدولة ومؤسساتها تراقب أموال التبرعات وتعلن الأمر بشفافية للرأى العام

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة ومؤسساتها تراقب أموال التبرعات وتتابعها وتعلن الأمر بشفافية أمام الرأي العام، وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لدينا أدوات رقابة و حوكمة و نعمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، معنا أيضا جهاز الرقابة الإدارية والجهات الأمنية التي تراقب المنح، والتي يتم عرضها على مجلس النواب أيضا، وتابعت نعلن حصيلة ما تم جمعه للرأي العام ويتم نشره في وسائل الإعلام والحصول على الدعم، يتم بالرقم القومي في ظل الميكنة والرقمنة".

- عام المجتمع المدني حقوق الإنسان

وأوضحت الوزيرة، أن هذا العام عام المجتمع المدني وعام حقوق الإنسان، ونهتم بدور العمل الأهلي ولكن حال حدوث أي مخالفات يتم فرض عقوبات على الجمعيات، مثل تجميد الحسابات أو حل الجمعيات التي تخالف القانون وهذا يوقف نشاطها إذا خالفت القانون.

وأوضحت، "لم نقصر في الإدلاء ببيانات تشرح جهود الدولة في الرقابة على أموال الجمعيات والصورة ليست سوداوية كما يصورها البعض، والجمعيات تنفق في المشروعات مثل سكن كريم وغيرها من المشروعات الهامة، والجمعيات شاركت مع الحكومة في فرش بعض وحدات الأسمرات على سبيل المثال، ودور الجمعيات الأهلية ضرورة في الوقت الذي نعيد فيه بناء الدولة والاستثمار في البشر".