السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس طفل دهس طالبة بسيارة فى المحلة 15 يومًا

حبس
حبس

جدد قاضى معارضات محكمة أول المحلة بمحافظة الغربية، حبس طفل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما دهس طالبة بالصف الثالث الإعدادى بسيارة يقودها بمنطقة شكرى القوتلى بالمحلة، وإصابتها بنزيف بالمخ، وتم نقلها للعناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

وكانت نيابة أول المحلة قد أمرت بحبس المتهم يوم الأربعاء الماضى 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية قيامه بقيادة سيارة والدته ودهسه المجنى عليها بالسيارة أثناء سيرها بالشارع وفر هاربا بعد الواقعة.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصابة طالبة دهستها سيارة ملاكى بمنطقة شكرى القوتلي.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير الطالبة ميسرة محمد الحباك بالصف الثالث الإعدادى دهستها سيارة ملاكى يقودها طفل وفر هاربا، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم عرضه على قاضى المعارضات اليوم السبت وأمر بتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة القضية.

اليوم تحقيق النيابة مستشفى حبس

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وائل لطفي

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