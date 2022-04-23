إصابة 5 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بالجيزة

انفجرت أسطوانة غاز داخل مسكن حارس عقار في بولاق الدكرور بالجيزة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وأضرار بسيطة بمسكنه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انفجار أسطوانة غاز في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين أن انفجار أسطوانة الغاز أدى إلى إصابة حارس عقار، و4 من أفراد أسرته، وحدوث أضرار بمسكنه.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمسكن حارس العقار الذي شهد الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.