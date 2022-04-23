تدريب 76 ألف موظف مرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تدريب دفعة جديدة من الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر مارس الماضي، في إطار استعدادات الافتتاح الرسمى المنتظر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن التدريب شمل 2716 موظفا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، خلال شهر مارس الماضي، ليصبح إجمالي من تم تدريبهم حتى الآن إلى 76.009 ألف موظف.

كما انتهى الجهاز من تنفيذ 9 برامج تدريبية للمرشحين لشغل وظائف قيادية استفاد منها 129 مرشحًا فى عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام المالى الحالى، وهي مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ، مديرية التنظيم والإدارة ببورسعيد، المعهد القومى للجودة، الهيئة العامة للنقل النهرة، مستشفى معهد ناصر، والمؤسسة الثقافية العمالية.

وفى سياق متصل، قام التنظيم والإدارة بدراسة الموافقة على مشروع الخطة التدريبية التقديرية لعدد 34 وحدة إدارية، وهي مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، مديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل بالمنوفية، المعهد القومىي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، جامعة المنوفية، مديرية التربية والتعليم بالغربية، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز بحوث وتطوير الفلزات، معهد بحوث البترول، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وزارة الموارد المائية والرى، مديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة، مديرية الطرق والنقل بسوهاج، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مديرية الزراعة بأسيوط ودار الأوبرا المصرية.

كما وافق على مشروع الخطة التدريبية بكلًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى، مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، مديرية الشئون الصحية بأسيوط، مديرية الشئون الصحية بسوهاج، مصلحة الضرائب المصرية، مديرية التربية والتعليم بسوهاج، ديوان عام محافظة أسيوط، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، جامعة جنوب الوادى، وزارة التنمية المحلية، مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية وزارة التموين والتجارة الداخلية.