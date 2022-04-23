مصرع شاب وطالب في حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب وطالب مصرعهما، فجر اليوم السبت؛ إثر حادث تصادم بين سيارة ودراجتين بخاريتين بطريق أبو كبير – الزقازيق، بنطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية طريق أبو كبير – الزقازيق، أمام قرية أبو ياسين بنطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير، ومصرع شابين اثنين.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة تاكس أجرة ودراجتين بخاريتين في طريق أبو كبير – الزقازيق، بسبب سير الدراجتين البخاريتين عكس الاتجاه، واصطدامها بالسيارة بالمواجهة.

وأسفر الحادث عن مصرع قائدي الدراجتين وهما: "أحمد م ع ع" - 20 عامًا - حاصل على دبلوم صنايع، و"محمد ر ع" - 17 عامًا - طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي مقيمان قرية أبو ياسين دائرة أبوكبير، إثر إصابتهما بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

وجرى نقل جثتي الشاب والطالب المتوفين إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة أبو كبير، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2467 إداري مركز شرطة أبوكبير.