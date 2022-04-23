التصريح بدفن جثتي شابين توفيا في حادث تصادم بالجيزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع شابين اثر حادث تصادم وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين أعلي محور صفط بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل يستقلها شابين "يوسف ا"، "سيف د"، بسرعة زائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في اصطدامها بسيارة ملاكي ونتج عن الحادث مصرع الشابين مستقلي الدراجة النارية وجرى نقل جثماين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.