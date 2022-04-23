قطاع البترول يتعاون مع جنرال إليكتريك في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السيد روجر مارتيلا رئيس قطاع الاستدامة بشركة جنرال اليكتريك العالمية، وتم بحث مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة العالمية في إطار القمة العالمية للمناخ Cop27 التي ستستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.

وتناول اللقاء في هذا الإطار التعاون والتنسيق المشترك في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال مؤتمر "إيجبس" في فبراير الماضى بالقاهرة والتي شكلت ائتلافا بين شركات قطاع البترول و شركات عالمية، مثل جنرال اليكتريك، وبيكرهيوز، وبكتل للتعاون في وضع الحلول وتنفيذ المشروعات الداعمة لهذه الأهداف في قطاع البترول والغاز .



و أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الشراكات والتفاهمات التي ابرمها قطاع البترول مؤخرا مع شركات عالمية كبري مثل جنرال اليكتريك للاستفادة من خبراتها والتكنولوجيات التي تقدمها مما يعزز قدرة القطاع على الوقوف على أفضل السبل للتعامل بكفاءة مع هدف تحقيق الاستدامة بمنشآت البترول والغاز وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير الوقود الأحفوري التقليدي بطرق مستدامة، وأضاف أن التنسيق جار بشكل فعلي مع عدد من الشركات العالمية ذات الخبرة والريادة في تكنولوجيات الطاقة و حلول الاستدامة من خلال ورش العمل للوصول لأفضل المبادرات والمشروعات التي يمكن التعاون فيها سويا لتحقيق تلك الأهداف، لافتا إلى أنه سيتم تقديم تلك المخرجات امام قمة COP27 في مصر كخطط تنفيذية لتحقيق رؤية الاستدامة وتحول الطاقة.

- استعراض التعاون من خلال الائتلاف الذي يضم شركات إنبي وبتروچت وجنرال اليكتريك وبيكرهيوز وبكتل

وشهد اللقاء استعراض التعاون من خلال الائتلاف الذي يضم شركات إنبي و بتروچت و جنرال اليكتريك وبيكرهيوز وبكتل لدراسة إقامة مشروعات لتخفيض الانبعاثات في منشآت البترول والغاز، تحقيقا للاستدامة علاوة على التعاون في مشروعات التقاط الكربون و تخزينه في إطار توفير وقود أحفوري مستدام، كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل بين فريقى العمل من الجانبين لاستعراض اهم التكنولوجيات الداعمة لذلك علاوة علي دراسة اقتصاديات هذه المشروعات

حضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني .