السبت 23 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ليلة حافلة بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية من القاهرة إلى الإسكندرية

لقطة من الاحتفالات
لقطة من الاحتفالات

في إطار احتفالات قطاع صندوق التنمية الثقافية، بليالي شهر رمضان المعظم، أقيمت العديد من الأنشطة والفعاليات بمراكز الابداع المختلفة التابعة للصندوق، ليلة الجمعة 21 رمضان الموافق 22 إبريل الجاري.


بدأت مع اوركسترا بيت العود العربي حيث عزفوا مجموعة مختارة من المقطوعات الموسيقية العربية والعالمية بمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، حيث قدم الأوركسترا عددا من أعمال كبار الملحنين منهم: محمد عبدالوهاب ورياض السنباطي وسيد درويش بمشاركة مجموعة منتقاة من عازفي بيت العود :الفنانين ماريو سعيد، مينا جمال، عمر عبد الحميد، فادي رمسيس، أحمد حتوت، بهاء عامر ، سلمى، وسط حالة إبداعية أبهرت جمهور الحضور.

واختتم الحفل بعزف لحن "أما براوة" من ألحان الفنان الكبير محمد الموجي.

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لقطة من الاحتفالات 

ــ إقبال جماهيري حاشد على حفل فرقة نور النبي

أما جمهور مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، فقد عاش ليلة روحانية مع الابتهالات والمدائح النبوية لفرقة "نور النبي" بقيادة الشيخ عبد الله بكير، حيث قدمت الفرقة عدد من أشهر القصائد والمدائح منها "صلاة الفاتح"، "المسك فاح"، "يا سيدة مريم سقاني رسول الله"، "يا جمال النبي"، "مولاي إني ببابك" وغيرها وشهد الحفل إقبال جماهيري حاشد.


ــ فرقة الخان تشعل حماس جمهور قصر بشتاك

ومن قصر بشتاك بشارع المعز، قدمت فرقة الخان حفل غنائي بقيادة الفنان فادي مغربي، مجموعة من الأغاني التراثية القديمة والمعاصرة منها "راجعين يا هوا"، "عوج الطاقية"، "ما بلاش اللون دا معانا" وغيرها.

كما شهد مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز ليلة تراثية جديدة مع عروض الأراجوز وخيال الظل.

 

ــ حضور جماهيري لافت على حفل عامر التوني

كما شهد مركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، حضور جماهيري لافت، حيث كان أهالي الثغر على موعد مع فرقة المولوية المصرية بقيادة الفنان الكبير عامر التوني والذي قدم بصحبة فرقته مجموعة من الأناشيد والقصائد منها "والله ما طلعت شمس ولا غربت" ، "مليحاً قد تجلى" ، "نور الله" وغيرها، بمصاحبة تجليات التنورة الصوفية.

 

جدير بالذكر أن احتفالات صندوق التنمية الثقافية بليالي شهر رمضان المعظم مستمرة بمختلف مراكز الابداع التابعة للصندوق حتى الثالث والعشرين من شهر رمضان، وتضمن برنامج هذا العام مشاركة نخبة من كبار الفنانين والفرق الفنية المتنوعة مثل الفنان عامر التوني والفنان على الهلباوي والفنانة منال محي الدين والفنان وائل الفشن والشيخ محمود التهامي وغيرهم. 

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لقطة من الاحتفالات 
ليلة متميزة بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية من القاهرة إلي الإسكندرية ليالى رمضان

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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