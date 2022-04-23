السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش يلتقى زيلينسكى فى كييف الأسبوع المقبل بعد زيارته موسكو

جوتيريش
جوتيريش

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل بعد محطة له في موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية.


وقالت الأمم المتحدة في بيان إن جوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة له إلى موسكو الثلاثاء.

 

 و في سياق متصل قالت إيري كانيكو مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيعقد أيضًا اجتماع عمل ويحضر مأدبة غداء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.


كانت روسيا قد اشتكت من قبل من أن جوتيريش لم يحاول الاتصال بزعيم الكرملين منذ بدء ما تسميه روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

الأسبوع المقبل جوتيريش زيلينسكي موسكو أسبوع الاسبوع كييف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

دعاء 22 رمضان 2022.. أفضل أدعية ليلة القدر للتقرب إلى الله

الحلقة 21 من مسلسل العائدون: موافقة سياف على زواج نزار من طليقته

موعد أذان الفجر في محافظات مصر في اليوم الثاني والعشرون من رمضان

فؤاد زويريق: «جزيرة غمام» صاحب أجمل حوار فى الموسم الدرامى العربى

دار الرافدين تطرح كتاب «خطط الشام 1/6» للمؤرخ محمد كرد على

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس