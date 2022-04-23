جوتيريش يلتقى زيلينسكى فى كييف الأسبوع المقبل بعد زيارته موسكو

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل بعد محطة له في موسكو للتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية.



وقالت الأمم المتحدة في بيان إن جوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة له إلى موسكو الثلاثاء.

و في سياق متصل قالت إيري كانيكو مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيعقد أيضًا اجتماع عمل ويحضر مأدبة غداء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.



كانت روسيا قد اشتكت من قبل من أن جوتيريش لم يحاول الاتصال بزعيم الكرملين منذ بدء ما تسميه روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.