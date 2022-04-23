السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فنزويلا تدين تعليق عضوية روسيا كبلد مراقب فى منظمة الدول الأمريكية

فيليكس بلاسينسيا
فيليكس بلاسينسيا

دان وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا لدى منظمة الدول الأمريكية، وقال إن هذه المنظمة قد عفا عليها الزمن.

وقال إن "التصرفات الأخيرة لمجموعة منظمة الدول الأمريكية بقيادة لويس الماغرو الذي ربما يكون على جدول رواتب الحكومة الأمريكية عار جديد نحن نرفضه... هذه إساءة في خضم جهود واشنطن.. جهود لاضطهاد روسيا، واضطهاد الشعب الروسي في المنظمات في هذا العار الذي يسمى منظمة الدول الأمريكية".

وتابع: "منظمة الدول الأمريكية مؤسسة عفا عليها الزمن، إذا كان لها في أي وقت مضى أي صلة بالواقع، فإنها فقدت أهميتها تماما.. قيادة الذين يحتشدون هناك هي قيادة مخزية ومخزية ومحزنة".

وختم قوله: "فنزويلا غادرت المنظمة التي لا علاقة لها بالجهود المبذولة لإيجاد الطريق الصحيح لما فيه خير شعوبنا".

وحرم المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية بأغلبية 25 صوتا مع امتناع 8 أعضاء عن التصويت روسيا من صفة العضو المراقب في المنظمة.

 

روسيا روسي فنزويلا الأمريكي منظمة الدول الأمريكية الدول الأمريكية تعليق عضوية روسيا عضوية امريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

دعاء 22 رمضان 2022.. أفضل أدعية ليلة القدر للتقرب إلى الله

الحلقة 21 من مسلسل العائدون: موافقة سياف على زواج نزار من طليقته

موعد أذان الفجر في محافظات مصر في اليوم الثاني والعشرون من رمضان

فؤاد زويريق: «جزيرة غمام» صاحب أجمل حوار فى الموسم الدرامى العربى

دار الرافدين تطرح كتاب «خطط الشام 1/6» للمؤرخ محمد كرد على

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس