السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدفيديف: أوروبا لن تصمد أسبوعا واحدا بدون الغاز الروسى

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف أن أوروبا لن تصمد ولو لأسبوع واحد بدون الغاز الروسي.

 

ونشر مدفيديف في "تليجرام" تعليقا على التقارير الإعلامية حول إرسال المفوضية الأوروبية وثيقة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، توضح آلية دفع ثمن الغاز "دون انتهاك نظام العقوبات"، وتشير إلى إمكانية دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي تنفيذا لقرار الرئيس فلاديمير بوتين.

 

وقال مدفيديف في منشوره: "نقيم ثبات ومبدئية شركائنا الأوروبيين، وخاصة على ضوء البيانات الجديدة الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي تشير إلى أن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي لأكثر من 6 أشهر".

 

وأضاف: "وإذا تحدثنا بجدية، فإنهم لن يستمروا ولو أسبوعا واحدا".

 

وكان رئيس القسم الأوروبي لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر قد صرح بأن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي لأكثر من 6 أشهر وستواجه بعد ذلك مشاكل اقتصادية.

 

وعلى صعيد آخر، صرح مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي بأن الدول الأوروبية ستتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي دون أن تواجه أي مشاكل لفترة 6 أشهر فقط، لتواجه صعوبات اقتصادية بعد ذلك.

 

وقال مدير القسم الأوروبي لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر في معرض حديثه عن سيناريوهات وقف توريدات الغاز من روسيا للاتحاد الأوروبي، إن "أوروبا قادرة على السيطرة على هذا الأمر لفترة الأشهر الستة الأولى، ولكن في موسم الشتاء سيكون هناك نقص".

 

وتابع قائلا إن "هذا النقص سيؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد والنشاط الاقتصادي، ما سيؤدي إلى تقليص توريدات الغاز بنسبة 12% سنويا".

 

وأشار إلى أن احتياجات أوروبا للغاز أدنى في موسم الصيف، وبإمكان الدول أن تستخدم مخزوناتها، لكن انخفاض المخزونات إلى المستوى الخطير سيؤدي إلى ارتفاع حاد لأسعار الغاز المرتفعة أصلا.

 

وبين الخطوات المحتملة للتخفيف من شدة تأثير وقف التوريدات، ذكر كامر خفض الاستهلاك.

 

وأعاد إلى الأذهان أن تخلي الاتحاد الأوروبي بشكل كامل عن واردات الغاز الروسي سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو 3 نقاط مئوية. 

الغاز روسي اوروبا الغاز الروسي الروس مدفيديف الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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