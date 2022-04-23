إعلامى أمريكى يدعو لفحص حسابات زيلينسكى المصرفية قبل مساعدة أوكرانيا

دعا الإعلامي الأمريكي مقدم برامج "فوكس نيوز" تاكر كارلسون لفحص الحسابات المصرفية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل تقديم مساعدات مالية وعسكرية إضافية لأوكرانيا.

وقال كارلسون، إن "البيت الأبيض أرسل خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار لأوكرانيا، والآن أعلن وزير الخزانة عن نصف مليار إضافية لدفع رواتب الموظفين الأوكرانيين".

وتساءل: "ألا يجب أن نفحص حسابات زيلينسكي أولا؟".

واعتبر الإعلامي أن مثل هذه الخطوات من قبل الإدارة الأمريكية تتسبب بنمو التضخم في الولايات المتحدة، قائلا إن "رد جو بايدن يتمثل في طباعة أكبر كمية ممكنة من الأموال وإرسالها إلى أوكرانيا".

يذكر أن تاكر كارلسون معروف بمواقفه المؤيدة للتيار المحافظ في الحزب الجمهوري المتمسك بسياسة "أمريكا أولا" التي دافع عنها الرئيس السابق دونالد ترامب.

لكن الجمهوريين في الكونغرس يدعون إلى اتخاذ "خطوات نشطة" لمواجهة روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا، وأيدوا إجراءات بايدن على هذا الصعيد، واقترحوا إجراءات أكثر شدة من جانبهم.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمر زيلينسكي أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينكسي، بعد لقاء مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر الفيديو للبحث في مدّ أوكرانيا بالقروض إن "الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط".

وكشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن 500 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا لتمكينها من مواصلة دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتقديم الخدمات.

وقالت: "احتياجات أوكرانيا ملحة، ونخطط لتوزيع هذه المساعدة المباشرة في أقرب وقت لاستخدامها في الاحتياجات الأكثر إلحاحا".

وأضافت: "نعلم أن هذه ليست سوى البداية لما يمكن أن تحتاجه أوكرانيا لإعادة الإعمار.. وأنا ملتزمة بالعمل مع الكونجرس وحلفائنا وشركائنا الدوليين للبناء على هذا الدعم على المدى المتوسط والطويل".