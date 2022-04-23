جزيرة غمام الحلقة 21.. أهالي القرية يطالبون «العجمي» بالتدخل بعد الانقسام

خطف صناع مسلسل جزيرة غمام الأضواء منذ الحلقة الأولي بسبب قصته المشوقه، والسيناريو الذي وصفه البعض بالإفضل منذ سنوات.

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل جزيرة غمام، الكثير من الأحداث التي تفاعل معها الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اشتدت الصراعات بين أبطال المسلسل.

أهالي الجزيرة في حيرة بسبب إنقسام البلد

تضمنت الحلقة الـ21 من جزيرة غمام، مشهد لعدد من الأهالي في منزل الحاج عجمي، يطالبونه بالتدخل لرؤية ذويهم في الجهة البحرية، والتي يستحوذ عليها البطلان ورجال خلدون.

انفعل الحاج عجمي والذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، ويطالبهم بالتحلي بالصبر، حتى إنتهاء المهلة التي أعطاها للبطلان والذي يقوم بدوره الفنان محمود البزاوي.

كما شهدت الحلقة أطفال الشيخ عرفات والذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، وهم يتبادلون السلام والأحاديث خلف السور الذي قسم الجزيرة إلى قطعتين.

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة مشهد حيث وقف الحاج عجمي أمام البطلان وخلدون قائلًا: "أنت مش راجل وعيل خسيس، قسمتوا البلد نصين" ليرد البطلان:" أنا هرد عليك بطريقتي يا عجمي"، بعد انقسام الجزيرة إلى قريتين.

وتابع الحاج عجمي حديثه قائلًا: "هديك مهلة تجيابها جمايل.. وألا قسما بالله أعبطك" وهنا اقتطع الحديث خلدون قائلًا: "اللي عايز يعمل يعمل مش كلام" ليرد العجمي قائلًا: "نفسك أنت بس مش هنولهالك".

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.