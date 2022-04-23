السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة المجيد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
 

ويشارك قداسة البابا في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة منهم الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي. 
 

وخلال قداس عيد القيامة يقود المعلم ابراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، اليوم تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال ترؤسهم قداس عيد القيامة المجيد.
 

كما يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس العيد، بكلية اللاهوت الكاثوليكية بالمعادي.

 

وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، السبت ٢٣ أبريل، الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، والسادة أعضاء مجلس النواب والشورى المصري، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة.

 

وصرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: "إنه سوف يتم استقبال السادة ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت ٢٣ أبريل لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال".

 

وأضاف «إدوارد»: "أن برنامج الاحتفال يبدأ السبت في الواحدة والنصف ظهرًا بصلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم لفريق الحياة الأفضل، ثم فقرة القراءة الكتابية، ثم كلمة راعي الكنيسة، وبعدها صلاة، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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