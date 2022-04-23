السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النقد الدولي: الدول الأوروبية تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي لـ 6 أشهر فقط

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

صرح مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي بأن الدول الأوروبية ستتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي دون أن تواجه أي مشاكل لفترة 6 أشهر فقط، لتواجه صعوبات اقتصادية بعد ذلك.

 

وقال مدير القسم الأوروبي لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر في معرض حديثه عن سيناريوهات وقف توريدات الغاز من روسيا للاتحاد الأوروبي، إن "أوروبا قادرة على السيطرة على هذا الأمر لفترة الأشهر الستة الأولى، ولكن في موسم الشتاء سيكون هناك نقص".

 

و تابع قائلا إن "هذا النقص سيؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد والنشاط الاقتصادي، ما سيؤدي إلى تقليص توريدات الغاز بنسبة 12% سنويا".

 

وأشار إلى أن احتياجات أوروبا للغاز أدنى في موسم الصيف، وبإمكان الدول أن تستخدم مخزوناتها، لكن انخفاض المخزونات إلى المستوى الخطير سيؤدي إلى ارتفاع حاد لأسعار الغاز المرتفعة أصلا.

 

وبين الخطوات المحتملة للتخفيف من شدة تأثير وقف التوريدات، ذكر كامر خفض الاستهلاك.

 

وأعاد إلى الأذهان أن تخلي الاتحاد الأوروبي بشكل كامل عن واردات الغاز الروسي سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو 3 نقاط مئوية. 

وعلى صعيد آخر، دعا قادة صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي إلى العمل بسرعة على خطة عمل جديدة بشأن الأمن الغذائي تعدها المؤسسات المالية الدولية.


و قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في حدث عُقد كجزء من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي "من الضروري حقا دفعها للتحرك حتى نتجنب موت أناس دون داع".


وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن إحدى الخطوات الحاسمة ستكون الحصول على مزيد من الشفافية حول مخزونات البلدان الغذائية لمساعدة الأسواق على العمل بشكل أفضل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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