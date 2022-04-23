ملف سري الحلقة 21.. نبيل عيسى يعترف بقتل محمود حجازي

شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل ملف سري العديد من الأحداث الهامة، والتي كان على رأسها كشف الستار عن قاتل شريف المالكي، والذي يلعب دوره الفنان محمود حجازي، إذ تمكنت مريم المالكي، والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، من الحصول على تسجيل فيديو يؤكد وقوع خلاف حاد بين عادل، والذي يلعب دوره الفنان نبيل عيسى، وبين القتيل شريف المالكي، والذي يجسد دوره محمود حجازي.

وأجرت مكالمة هاتفيه مع صديقتها نيكول، لتخبرها أن تأتي إليها على الفور، وبعد وفودها شغلت مريم المالكي، الفيديو الخاص بعملية القتل، وهنا ينتاب نيكول شعور قاسي بالصدمة، لأن عادل، القاتل هو شقيقها.

وبعدها قررت مريم المالكي، والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد الذهاب لزيارة المستشار يحيى، والذي يلعب دوره الفنان هاني سلامة، في المستشفى، بعد إصابته بطلق ناري خلال تواجدهم معًا، إلا أن مادلين طبر، والده المستشار يحيى، تعترض طريقها وتمنعها من الدخول، لكن عائشة بن أحمد، تدخل للاطمئنان على صحة هاني سلامة.

قررت مريم زيارة المستشار يحيى ويجسد دوره هاني سلامة في المستشفى بأحداث مسلسل ملف سري الحلقة 21، بعد إصابته برصاصة أثناء تواجدهما سويًا، وحاولت والدة يحيى منعها من الدخول.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثا والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».