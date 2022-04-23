السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يشدد على ضرورة القيام بحملات نظافة دورية بكافة أحياء العاصمة

حملات نظافة محافظة
حملات نظافة محافظة القاهرة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة القيام بحملات نظافة دورية بكافة أحياء العاصمة، لتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وتحسين المظهر العام، مؤكدًا أن قياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع والحصول على رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة هو معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة.

وطالب محافظ القاهرة بضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولًا بأول، وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخلفات، والمتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية بالمناطق والأحياء ومحاسبة المقصرين.

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حملات نظافة محافظة القاهرة 


وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة، مشيرًا إلى أن معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة قائم على إحداث تغيير فعلي يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات في جميع الأحياء وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية.

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حملات نظافة محافظة القاهرة 

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالمشاركة في انجاح منظومة النظافة الجديدة بعدم إلقاء المخلفات بالشارع  والالتزام بالقائها في الأماكن المخصصة لذلك.

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حملات نظافة محافظة القاهرة 

وفي هذا السياق، قام اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مساء اليوم، بالإشراف على حملة النظافة اليومية التي تشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية، ويشارك فيها أكثر من ٣٠٠ عامل، و٤٠ سيارة سعة ٤ طن، و٢٠ حاوية، و١٥ سيارة، و١٠ لودر كبير، و٢٠ بوك زاحف، و١٠ هوك لفت لرفع ما يقارب ٦ آلاف طن حصيلة المخلفات اليومية بالمنطقة الجنوبية.

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حملات نظافة محافظة القاهرة 
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حملات نظافة محافظة القاهرة 
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حملات نظافة محافظة القاهرة 

 

تكليفات محافظ القاهرة حملات نظافة هيئة نظافة القاهرة محافظ القاهرة محافظة القاهرة

رئيس التحرير

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