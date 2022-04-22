ملخص أحداث فاتن أمل حربي الحلقة 21| ابنة تونة مصابة بسائل نخاعي في المخ

عرضت مساء اليوم الحلقة 21 من مسلسل “فاتن أمل حربي" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم والمعروض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري عبر قناة CBC الفضائية.

ويرصد الدستور في السطور التالية ملخص الحلقة 21 من مسلسل فاتن أمل حربي:

كشف الأطباء لفاتن (تجسد دورها الفنانة نيللي كريم) أن الأشعة التي أجرتها ابنتها “يارا” أوضحت عدم إصابتها بورم في المخ وإنما مصابة بسائل نخاعي في المخ.

رفضت “يارا” ابنة “فاتن” زيارة والدها “سيف” الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة لها في المستشفى بسبب قسوته عليهن وعلى والدتها.

اجل المستشار “داوود شتا” الذي يجسد دوره الفنان خالد سرحان قضية النفقة الخاصة بـ"فاتن".

أصرت “فاتن” الاستمرار في إجراءات قضيتها ضد قانون الأحوال الشخصية والتي تقدمت له بمساعدة المحامي الخاص بها “شكيب” والذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت.

بعد اكتشاف "شفيع بيه" الذي يجسد دوره الفنان محمد التاجي في الحلقة السابقة الشخص الذي قام بسرقة المليون جنيه الخاصة بفاتن في الحلقات السابقة واتضخ بأنه ابن عم طليقها "سيف" قام باستدعائه لإخباره بأن كاميرات المراقبة كشفت شخصيته لمعرفة من وراء تلك الأموال ولكنه أخبره بأنه لا يعلم شئ عنها.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى، لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

النجم شريف سلامة.

النجمة هالة صدقي.

الفنان محمد ثروت.

الفنان محمد الشرنوبي.

الفنان خالد سرحان.

الفنانة فادية عبدالغني.

الفنان محمد التاجي.

الفنانة يارا جبران.

الفنانة لمياء الأمير.

تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.

إخراج ماندو العدل.



