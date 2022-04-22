النفط يتجه لخسائر أسبوعية بعد تزايد مخاوف الطلب جراء إغلاقات الصين

يتجه النفط لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، حيث تشهد الصين انخفاضا كبيرا فى الاستهلاك، ويشير مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيقيد بصرامة السياسة النقدية للحد من التضخم.

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 102 دولارا للبرميل في تعاملات أسبوعية متقلبة شهدت ارتداد الأسعار في نطاق عدة دولارات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة بقطاع الطاقة الصيني أن استهلاك الوقود بالصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، من المتوقع أن يتراجع بنسبة 20% في أبريل مقارنة بنفس الشهر قبل عام.

وتفرض البلاد سلسلة من الإغلاقات بما في ذلك في شنغهاي للقضاء على موجة جديدة من فيروس كورونا. ويعادل تراجع الطلب على الوقود انخفاضا قدره 2ر1 مليون برميل في اليوم، وفقا للمصادر.

وقال كلاديو جاليمبيرتي، وهو نائب كبير لرئيس إدارة التحليل بشركة ريستاد انرجي إن "انكماش الطلب هو نتيجة مباشرة لتأثير النشاط الاقتصادي المتدني عالميا".

وقال إن "الطلب على النفط يتجه هذا العام لأن يتقلص بواقع 4ر1 مليون برميل في اليوم، ليتراجع إلى ما دون المستويات المرتفعة في عام 2019".

كما أن صورة الاقتصاد الكلي، وفقا لبلومبرج، تفرز عوامل معاكسة للنفط الخام. ويستعد المستثمرون إلى قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، حيث أشار رئيس مجلس الاحتياط جيروم باول إلى زيادة بواقع نقطتين مئويتين أو أكثر في تصريحات أدلى بها يوم أمس الخميس.