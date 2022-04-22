حملات نظافة مسائية وإزالة حالة تعدِ على أرض زراعية في المنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا حملات نظافة مسائية ورفع الإشغالات بمنطقة بحري المدينة، كما أزالت حالة تعدِ في المهد بالبناء المخالف دون ترخيص على الأرض الزراعية بقرية برطباط.

قال طه حسين نائب رئيس مركز ومدينة مغاغة إنه بناء على تعليمات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وبتوجيهات رئيس المركز نظمت الوحدة المحلية تحت إشراف محمد رياض رئيس الحى، تم شن حملة نظافة عامة بجميع شوارع منطقه بحري المدينة تم خلالها رفع جميع المخلفات و القمامة والتراكمات الصلبة من الشوارع.

وأوضح خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة أنه في ظل حرص القيادة السياسية على الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للتعديات، أزالت اليوم الوحدة المحلية بقرية برطباط حالة تعدى بالبناء المخالف دون ترخيص على أرض زراعية على مساحة 80 مترا تقريبا وتمت الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن تجاه المخالفة ومرتكبيها.