فاتن أمل حربي الحلقة 21.. «تونة» تستيقظ من الغيبوبة وابنتها تلقن والدها درسا

بدأت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل «أمل فاتن حربي»، والمذاع عبر فضائية cbc بتوجيه ميسون «هالة صدقي»، رسالة لسيف «شريف سلامة»، أكدت فيها أنها لم تتحدث معه منذ بداية الأزمة لأنها رأت أنه أب جاحد.

وخلال الحلقة كشف الطبيب نتيجة الأشعة لابنة فاتن «نيللى كريم»، وأخبرهم أن الكيس سائل نخاعي على المخ وليس ورمًا، أما بالنسبة للتشنجات فهذه نتيجة كهرباء زيادة بالمخ وسيقوم بعمل الفحوصات لتم تحديد جرعات الأدوية، وأنها بعد فترة ستعود لطبيعتها مرة أخرى.

كما رصدت الحلقة رد فعل ابنة فاتن، عد جلوس والدها سيف «شريف سلامة»، بجوارها في السرير ومحاولته لوضع يده عليها وقيامها بإبعادها وطلبت رؤية والدتها «فاتن»، وتظهر الصدمة على وجهه، وتستيقظ فاتن فى غيبوبتها وتطمئن بعد رؤية ابنتها.

قصة المسلسل

ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.