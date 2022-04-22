الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 21.. «تونة» تستيقظ من الغيبوبة وابنتها تلقن والدها درسا

ابنة فاتن
ابنة فاتن

بدأت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل «أمل فاتن حربي»، والمذاع عبر فضائية cbc بتوجيه ميسون «هالة صدقي»، رسالة لسيف «شريف سلامة»، أكدت فيها أنها لم تتحدث معه منذ بداية الأزمة لأنها رأت أنه أب جاحد.

وخلال الحلقة  كشف الطبيب نتيجة الأشعة لابنة  فاتن «نيللى كريم»، وأخبرهم أن الكيس سائل نخاعي على المخ وليس ورمًا، أما بالنسبة للتشنجات فهذه نتيجة كهرباء زيادة بالمخ وسيقوم بعمل الفحوصات لتم تحديد جرعات الأدوية، وأنها بعد فترة ستعود لطبيعتها مرة أخرى.

كما رصدت الحلقة رد فعل ابنة فاتن، عد جلوس والدها سيف «شريف سلامة»، بجوارها  في السرير ومحاولته لوضع يده عليها وقيامها بإبعادها وطلبت رؤية والدتها «فاتن»، وتظهر الصدمة على وجهه، وتستيقظ  فاتن فى غيبوبتها وتطمئن بعد رؤية ابنتها.

قصة المسلسل

ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أمل فاتن حربي مسلسل هالة صدقي شريف سلامة نيللي كريم

مواد متعلقة

بالتزامن مع «فاتن أمل حربي».. كل ما تريد معرفته عن ورم المخ

بعد طرح «فاتن أمل حربي» للقضية.. حكايات سيدات اتهمن زورا بالزنا من أزواجهن

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

ثلاثى هجومى يقود الأهلى أمام الرجاء بدورى أبطال أفريقيا

التحقيق مع المتهم بقتل زوجته الحامل فى الإسماعيلية

بقيمة 2.8 مليون جنيه.. «الداخلية» تضبط شحنة مخدرات فى الإسكندرية

«منعت 4».. «التعليم»: 10 آلات حاسبة مسموح بها داخل لجان الثانوية العامة

إفطار جماعي وتكريم حفظة القرآن فى «الحسين بن على» بميت رهينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس