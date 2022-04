الاختيار 3 الحلقة 21.. غضب المصريين عقب حادث كنيسة مارجرجس بالخصوص

واصل مسلسل الاختيار 3 كشف الأحداث الصعبة التي مرت على مصر خلال فترة حكم الإخوان، حيث أعاد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 إلى الاذهان الحادثة الأصعب في تاريخ مصر، منها وقوع أحداث الفتنة الطائفية بالخصوص أمام كنيسة مارجرجس، وأسفرت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 وحرق 3 منازل و3 سيارات وصيدلية.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21

وفي باقي أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21، كانت اشتباكات اندلعت بمدينة الخصوص ليلة أمس، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب قيام عدد من الصبية بإنشاء رسومات على جدران أحد المعاهد الأزهرية، الأمر الذي تطور إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من المسلمين والأقباط.

وفي تصريح سابق في وقت الحادث للقمص سوريال يونان كاهن كنيسة مارجرجس بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، قال إن مجموعة من السلفيين هاجموا الكنيسة وأضرموا فيها النيران وأحرقوا الكنيسة المعمدانية فضلا عن تدمير حضانة جرجس وعمارة إسكندر وعدد من بيوت المسيحيين.



مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.



ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.





وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 الكشف عن تدريب عناصر جماعة الإخوان على العنف في مراكز الشباب.



وتضمنت الحلقة الـ 20 تسريبا للقيادي الإخواني محمد مرسي وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية تضمن هجوما على عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط الداعم للإخوان، المحبوس على ذمة قضايا إرهاب.



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 حسب الظهور:



ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء