الاختيار 3 الحلقة 21.. ظهور حملة تمرد لجمع التوقيعات من المواطنين

تناول مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 جمع مجموعة من الشباب التوقيعات من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس الإخواني محمد مرسي، وبدأت المشهد بذهاب شابين إلى مجموعة من الرجال وتوضيح طلبهم، والتي لاقى استحسانا منهم رغم عدم ثقتهم في قدرته هذه التوقيعات على إزاحة هذه الجماعة عن الحكم.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21

وخلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21، أطلق عدد من شباب حركات القوى السياسية حملة لجمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من المعزول محمد مرسي، وظهر أول نشاط للحملة بالقاهرة، 1 مايو 2013.

ولم يطق الشعب المصري حكم جماعة الإخوان المسلمون أكثر من عام، فالرئيس محمد مرسي كان قد تولى الحكم في الثلاثين من يونيو 2012، وكان الثلاثين من يونيو من العام التالي هو يوم سقوطه وجماعته، كما سعت حملة تمرد لجمع التوقيعات المناهضة لحكمه والمطالبة بسحب الثقة منه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبالفعل استجاب الكثيرون من الشعب لهذه الحملة، فيما اصبحت من أكبر حملات جمع التوقيعات في تاريخ مصر بعد إعلانها جمع 22 مليون توقيع، وبالفعل أتت الحملة ثمارها، حيث استجاب الشعب لدعوتها بالنزول إلى الشوارع في الثلاثين من يونيو 2013، وقام الشعب المصري باحتلال الشوارع والميادين في مشهد مهيب، قبل أن ينحاز له الجيش المصري في مواجهة تعنت الإدارة الإخوانية، ويعزل الرئيس المغضوب عليه.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.



ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 الكشف عن تدريب عناصر جماعة الإخوان على العنف في مراكز الشباب.

وتضمنت الحلقة الـ20 تسريبا للقيادي الإخواني محمد مرسي وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية تضمن هجوما على عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط الداعم للإخوان، المحبوس على ذمة قضايا إرهاب.



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 حسب الظهور:



ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء