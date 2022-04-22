الثوم أبرزها.. هذه الأطعمة تساعد على التخلص من السكر الزائد في الجسم

يعاني الكثير من مرضى السكر من الارتفاع المفاجئ لمستوى السكر في الدم، خاصة المرضى الذين يعانون من مرض السكر من النوع الثاني، ويرغب المحيطين بهم في محاولة إسعافهم بشكل سريع عن طريق منحهم أي نوع من أنواع الطعام ولكن لا يعرفون ماذا يمكن أن يتم تقديمه إلى هؤلاء ويعمل بالفعل على خفض مستوى السكر في الدم.

في السطور التالية نشير إلى عدد من الأكلات التي يمكن من خلالها خفض مستوى السكر في الدم بحسب ما ورد في موقع "theguardian ":



التفاح:

يمكن الاعتماد على ثمرة التفاح كحل سريع لخفض نسبة السكر في الدم، عندما يصل إلى مستوى أعلى من الطبيعي، فهو غني بالمصادر الغذائية مثل الفلافونويدات المضادة للأكسدة، كما أنه من شأنه أن يمنع حالات الضعف في خلايا بيتا البنكرياس، لدى الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الثاني.

وأكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون التفاح باستمرار أقل عرضة للإصابة بهذا النوع من الضعف في خلايا البنكرياس.



تناول الشيكولاته الداكنة:

تعتبر الشيكولاته الداكنة مصدر غني بالفلافونول المضادة للأكسدة، وعند الشعور بارتفاع في السكر، يمكن تناول قطعة من الشيكولاته الداكنة والتي يعرف عنها أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكاكاو غير المحلى، مع العلم أن تناول 100 جرام فقط من الشكولاته الداكنة من شأنه أن يعمل على خفض مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى أنها تعمل على التقليل من مقاومة الأنسولين، مستويات الجلوكوز.

الفاكهة والخضروات:

يعتبر تناول الفواكه والخضروات ذات الألوان الفاتحة مثل البرتقال والجوافة وغيرها من الفاكهه ذات اللون الفاتح، حيث أن لديها قدرة كبيرة على خفض مستوى السكر في الدم بشكل سريع مما يساهم في إنقاذ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع لمستوى السكر في الدم، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من السكر النوع التاني.

الثوم:

يعتبر الثوم من الأشياء الأساسية الموجودة في كل منزل، والتي يمكن أن تساهم في إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص المصابين بارتفاع السكر في الدم، لأنه يعمل على تقليل نسبة السكر في الدم والكرستيلول، كما أن له قدرة فعاله على مرونة الشرايين.