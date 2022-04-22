النائبة رشا كليب توضح جهود تشغيل قصر ثقافة أبوحمص بالبحيرة

قالت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها عندما قررت العمل على ملف قصر ثقافة أبوحمص بمحافظة البحيرة، وقامت بالاطلاع على كل ما تم فى هذا الملف، فوجئت أن الأرض المخصصة لقصر الثقافة منذ 1988 تم الغاءها وسحب تخصيصها، مضيفا أنها أصيبت بغصة شديدة.

وأضافت «كليب»، أنها قدمت طلب إحاطة لمجلس النواب موجه إلى وزيرة الثقافة، وقامت بلقاء هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأنه تم مناقشة الموضوع بشكل تفصيلى، مشيرة إلى أنها تقدمت أيضا بطلب إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لإعادة تخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة قصر الثقافة والالتزام والتعهد بجدية التنفيذ.

وتابعت: "وبناء عليه وبالفعل، خاطب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محافظ البحيرة لتخصيص قطعة أرض لصالح إنشاء قصر ثقافة أبوحمص، حتى يتثنى مخاطبة وزارة التخطيط بتوفير الدعم المالى لإقامة القصر، وسيتم المتابعة لحين اتمام عملية التخصيص، والبدء فى رحلة توفير الاعتمادات، إلى أن يتم بناء قصر ثقافة يليق بأهالى وشباب أبوحمص".

واستطرد، أنه بدأت بتقديم طلب إحاطة (1) للمجلس المُوَّقر موجه للدكتورة وزيرة الثقافة، وعلي التوازي قمت بلقاء هشام عطوة (2) رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتم مناقشة الموضوع بشكل تفصيلي، وتقدمت بطلب له بضرورة مخاطبة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لإعادة تخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة قصر الثقافة والإلتزام والتعهد بجدية التنفيذ.

وكانت تقدمت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإقتراح برغبة للمستشار الجليل حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإنشاء بنك دم بسيوة.

وأوضحت أن مركز سيوة من المراكز النائية بمحافظة مطروح ويعد من أهم مراكز المحافظة، ويواجه المرضي بسيوة تحدي كبير وهو توفير الدم للحالات المرضية والحوادث، حيث يتكلف ذلك ارسال مأمورية لمطروح (أقرب بنك دم)، واللجوء لبنك محافظة مطروح وهو ماقد يستغرق عدد ساعات طويلة تصل لأيام نظرًا لطول المسافة والتي تقدر بـ400 كم، وروتينية الإجراءات.