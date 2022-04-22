سبب رفض الكنيسة إتمام الجنازات في أسبوع الآلام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالجمعة العظيمة، وتذكار صلب السيد المسيح على يد اليهود.

ويتسم أسبوع الآلام، بعدم وجود أي جنازات به، وقال الباحث الشماس فيكتور إدوارد، في دراسه له عن أسبوع الآلام، إن السبب في ذلك هو أن هذا الأسبوع قد خصص لعمل تذكار آلام وصلب وموت السيد المسيح الذي ينظر له في الإيمان المسيحي بأنه الله المتجسد.

وخصصت الكنيسة هذا الأسبوع لصرفه في الصلاة والتسبيح والصوم، وهى حزينة على خطايانا مشتركة في آلام الرب عملا بقول الكتاب على لسان بولس الرسول: "لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله بنشئ توبة لخلاص بلا ندامه، أما حزن العالم فينشئ موتًا".

ويقول البابا الراحل شنودة الثالث إن أسبوع الآلام هو أقدس أيام السنة، وأكثرها روحانية، هو أسبوع مملوء بالذكريات المقدسة في أخطر مرحلة من مراحل الخلاص, وأهم فصل في قصة الفداء.