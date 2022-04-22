«فى الابتلاء ده من 2017».. الإعلامية سالى عبد السلام تروى معاناتها مع «الثعلبة»

كشفت الإذاعية سالي عبد السلام معانتها مع مرض ثعلبة الرأس الذي أصيبت به منذ 2017 وتطورات حالتها الصحية معه.

ونشرت سالي عبد السلام صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلقت: "أنا في الابتلاء ده من 2017.. آخر مرة جتلي الثعلبة في شعري ومشيت وقالولي مش هتيجي تاني كان من سنتين نفس الشهر ده بالضبط أبريل ٢٠٢٠ عند الناس بتيجي بالواحدة.. أنا حتى في دي ربنا بيختبرني بزيادة.. سبحانك يا رب.. يبتليك الله ويختبرك في أكتر حاجة بتحبها أو كانت مميزة زمان والناس فاكرة إنها زي ما هي والناس كلها بتمدحها وكانت حلوة زمان ويختبرك".

وأضافت: "الرضا من عندك يا رب عشان بدأ يروح مني سامحني واعف عني ومعنديش لا قوة ولا طاقة ولا قادرة أصبر وأبدأ من جديد العذاب ده كان لازم أروح الفطار مع الولاد في الدار ملهمش ذنب وأنا وعدتهم قبل ما أسمع الخبر وأبقى مضطرة أنبسط وأجبر بخواطر وخاطري مكسور".

وتابعت: "رجعت أكتر حاجة بتوجع في الدنيا حقن الكورتيزون في الراس! 7 حقن في عضم الرأس ١٠ شكات (٧٠ شكة) والدموع بتقع منى غصب عنى والله مع إنى عمري ما بعرف أعيط قدام حد".

واختتمت عبد السلام منشورها بمطالبة جمهورها الدعاء لها بالشفاء في أسرع وقت خاصة أنها تعاني من هذا المرض منذ فترة كبيرة، قائلة: "ادعوا لي يعفو عنى ومأخدش كورتيزون كورسات كاملة تاني واتبهدل تاني وأبدأ من أول وجديد تاني والوجع تاني.. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها".