الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود «قومي المرأة» في «جلسات الدوار»

جلسات التوعية
جلسات التوعية

يستكمل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوده داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». 

وفى هذا الإطار، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف بشأن استكمال تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان «جلسات الدوار». 

وقدم المحافظ شكره للقائمين على تنفيذ هذا المشروع التوعوي الفعال لتحقيق محوري التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي بما يصب في صالح المواطنين، خاصة أن هناك دعم ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لكافة الأنشطة والفعاليات التي تتم على مستوى المحافظات. 

أسوان محافظ أسوان المبادرة الرئاسية المجلس القومي للمرأة حياة كريمه جلسات توعوية الأوقاف

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وائل لطفي

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