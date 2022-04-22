الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة- السويس

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما فى ذلك الكبارى التى تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءاً من الطريق الدائرى الجارى تطويره حاليا، والطريق الدائرى الأوسطى الذي يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائرى الإقليمى الذى يربط محافظات الوجه القبلى بمحافظات الوجه البحرى، ثم محور أم قمر الذى يربط طريق الإسماعيلية الزراعى والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهى بالربط مع طريق المحاجر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن طريق السويس يبلغ طوله 109 كم ويحتوى على 24 كوبرى وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقى مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالى الرئيسى للعاصمة الإدارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنين وإنهاء الزحام المرورى وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تسهم فى زيادة حركة التدفق التجارى وحجم الاستثمارات.