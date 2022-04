الأمريكى «جون ليجند» لأول مرة فى مصر 22 يوليو

كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، في نسختها الإنجليزية، عن أن المطرب العالمي «جون ليجند» سيقيم حفلا غنائيا ضخما في مصر هذا الصيف.

وجهة عصرية مصرية

وتابعت الصحيفة أن «ليجند» سيقدم عرضا ضخما في منتجع بلايا، وجهة الحياة العصرية مع الفيلات والشواطئ الرملية على الساحل الشمالي لمصر، في 22 يوليو، وقد نفدت بالفعل تذاكر الطيران المبكر لهذا العرض، الذي سيكون الأول له في البلاد.

وأضافت أن حفل «ليجند» في مصر يأتي بعد فوزه بكافة جوائز الترفيه الكبرى العالمية، وعلى رأسها جرامي وتوني وأوسكار وإيمي، خلال حياته المهنية، حيث اشتهر بأغاني R & B المفعمة بالحيوية مثل Ordinary People وAll of Me وLove Me Now.

في عام 2020، أصدر «ليجند» ألبومه السابع Bigger Love، وقال سابقًا، خلال جلسة استماع على الإنترنت للألبوم: "تم كتابة الألبوم قبل إغلاق العالم بسبب فيروس كورونا وقبل أن يسير الناس في الشوارع احتجاجًا هنا في الولايات المتحدة".

وتابع: "ولكن آمل أن يتحدث إلى الناس في هذه اللحظة من الاضطراب وعدم اليقين والخوف، ويمكن أن يرفعهم ويجلب لهم بعض الحب وبعض الفرح".

وفاز «ليجند» لاحقًا بجائزة جرامي لأفضل ألبوم «R & B».

في عام 2020، قدم «ليجند» عرضًا في "كوكولا أرينا"، في دبي كجزء من مهرجان دبي للتسوق، حيث جلب معه كل النجاحات من حياته المهنية التي استمرت عقدين تقريبًا.

وكان «ليجند» قد تم تتويجه بلقب الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة لعام 2019، ليلحق بالممثل الأمريكي ذا روك وجورج كلوني.

وفاز المطرب الأمريكي الشهير، البالغ من العمر 40 عاما، بهذا اللقب وفقا لما أعلنت عنه المجلة الأمريكية "بيبول".

وقالت المجلة الأمريكية، في تعليقها على فوز المغني الأمريكي بلقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة": "إنه يمتلك مهارات موسيقية لا مثيل لها".