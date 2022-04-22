مصرى بسعر مستورد.. وزارة التموين تحذر المواطنين من «التكت المضروب»

حذر ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، المواطنين من "التكت المضروب" على الملابس، خاصة بعد ضبط الرقابة التجارية سيارة محملة بملابس مصرية الصنع مثبَت عليها تكت وارد الخارج ومبالغ في أسعارها، لإيهام المستهلكين بأن المنتج صناعة مستوردة.



وتمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل محملة بملابس مصرية الصنع ( T-Shirts تيشيرت) مختلفة الأشكال والمقاسات والألوان مثبَت عليها تكت وارد الخارج (تكت مضروب) لإيهام المستهلكين بأن المنتج صناعة مستوردة بغرض التربح من فارق السعر وتحقيق مكاسب مادية أكبر دون وجه حق وهو ما يعد مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس على المستهلك.

تم التحفظ على المضبوطات من الملابس وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

هذا وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية وفي حالة وجود أى شكوى رجاء التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.