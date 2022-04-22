«مصر بلا غارمات».. أبرز توجيهات الرئيس السيسى خلال أسبوع

نشاط مكثف بذله الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع المنقضي، بهدف تفقد وافتتاح مشروعات تنموية وخدمية، بعد أن بدأ أسبوعه بصلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزيري الأوقاف والداخلية والعدل وكبار قادة القوات المسلحة.

واجتمع عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمين».

وقد وجّه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم.

كما اجتمع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

حيث أصدر رئيس الجمهورية عدداً من القرارات الجمهورية، وهي:

1 - أصدر عبدالفتاح السيسي قرار رقم 155 لسنة 2022، بشأن العفو عن باقي العقوبات لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك.

2 - وأصدر عبدالفتاح السيسي قرار رقم 154 لسنة 2022، تعديل بعض الأحكام رقم 334 لسنة 2004، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.

3- قرار رقم 154 لسنة 2022، بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

4- قرار رقم 145 لسنة 2022، بتخصيص بعض قطع الأراضي ناحية شمال طريق القطامية- العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

5- قرار رقم 146 لسنة 2022، بإزالة صفة النفع العام عن بعض الأراضي بمحافظات الفيوم والمنوفية والبحيرة وكفرالشيخ.

6- قرار رقم 147 لسنة 2022، بتعديل مساحات بعض المناطق الواردة بالجدول المنصوص عليه بالمادة الأولى من قررا رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015.

7- قرار رقم 148 لسنة 2022، بتخصيص مساحة 5.23 فدان تقريبًا تعادل 21988 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

8- القرار رقم 149 لسنة 2022، بتخصيص مساحات أراضٍ لصالح صندوق التنمية الحضرية لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني.

9- القرار رقم 150 لسنة 2022، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1968 فدانا تقريبًا تعادل 82695 مترا مربعا من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية العديسات، محافظة الأقصر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.