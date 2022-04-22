الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 8328 طن بضائع و412 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 8328 طن بضائع عامة متنوعة و412 شاحنة و22 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن، وبلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 14 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن جديدة اليوم، وبلغت حركة الصادرات تداول 6336 طن بضائع عامة ومتنوعة و243 شاحنة و7 سيارة.

كما بلغت حركة الواردات تداول 1992 طن بضائع عامة ومتنوعة و169 شاحنة و15 ملاكي، وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بعدد 82 شاحنة بحمولة 1737 طن بضائع عامة ومتنوعة و14 ملاكي و6 شاحنات فارغة وتم  مغادرة السفينة الحرية بعدد 71 شاحنة بحمولة 2115 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 113 شاحنة بحمولة 2773 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 10 شاحنة بحمولة 255 طن بضائع عامة و71 شاحنة فارغة و1 ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1448 طن بضائع عامة، وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 568 راكب بموانيها.  

كما غادر ميناء سفاجا أمس السفينة السياحية STAR CLIPPER الرافعة علم مالطا 136 راكب متعدد الجنسيات وعدد أفراد الطاقم 71 مع العلم أن طول السفينة 111 مترا وعرض 15 مترا.

تداول 8328 طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر البحر الاحمر مواني البحر الاحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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