توزيع 22 ألف شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ توزيع 22 ألف شنطة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء ذلك بإشراف وحضور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، وحسناء أحمد يونس، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي.

وكانت مديرية التضامن بكفر الشيخ تسلمت 22 ألف شنطة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بـ 10 مراكز، كدفعة أولى، حسب كشوف التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

ومؤخرا، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، عن توزيع 30 طن لحوم على 15 ألف أسرة من أهالي وأسر محافظة كفرالشيخ الأكثر احتياجاً، إذ يتم التوزيع تزامناً مع شهر رمضان الكريم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأكدت المديرية أنه تم تخصيص 30 طن لحوم ويتم توزيعها خلال شهر رمضان الكريم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة كفرالشيخ.

وأوضحت أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة من خلال عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم، وعملية التوزيع ستشمل قرى مراكز محافظة كفرالشيخ وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لها وبالتنسيق مع جمعية الأورمان.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتي تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة، دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي، وكراتين رمضان، وتوزيع بطانية الشتاء.