«دمياط الجديدة» تطرح مناقصة لصيانة المسطحات الخضراء بالحي الثاني

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على جهاز مدينة المنصورة الجديدة، عن طرح أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها بالمجاورات 1،2،3،4 وبمركز الحي بالحي الثاني بمدينة دمياط الجديدة فى مناقصة عامة بين الشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح علاء منيع أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنية، كما يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما العرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على جهاز مدينة المنصورة، إلى أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 30000 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 الساعة 12 ظهرا بمقر الجهاز.

وأضاف منيع، أنه ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 بمقر الجهاز، موضحاً أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثالثة لشركات المقاولات المتخصصة في الأعمال التكميلية التخصصية في زراعة وتشجير أو الفئة الخامسة وأعمال الأشغال العامة ومحطات الري.

وأفاد رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة، إلى أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به، كما تنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.