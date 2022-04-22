ضبط 137 مخالفة لمخابز بلدية في حملات تفتيشية على الأسواق بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات تموينية مكبرة بالإدارات الفرعية لمديرية التموين، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

وأشار بيان صادر عن مديرية التموين بالإسكندرية اليوم الجمعة، إلى أنه قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية و فريق العمل التابع له بحملات، أسفرت عن تحرير 34 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 23 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



كما قامت إدارة تموين العجمى بحملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفين، ومحضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، و 11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



ومن ناحية اخرى قامت إدارة تموين المنتزة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضر لبقالين تموين مخالفين، و محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، و 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة بإعدام حرز.



و كما شنت إدارة تموين وسط حملات فى نطاق الإدارة، و أسفرت عن تحرير 24 محضر المخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار الخبز السياحي، وتحرير محضر لمنشاة بدون ترخيص، و محضرين عدم حمل شهادات صحية.



كذلك قامت إدارة تموين شرق بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 7 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، و محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتي مخالفين، و17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و19 محضر عدم اعلان عن أسعار بيع الخبز السياحى و الأفرنجى و السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.



وقد قامت إدارة تموين العامرية بتحرير 18 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و 6 محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.



كما قامت إدارة تموين برج العرب بتحرير10 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، و 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.