إصابة 5 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل بـ«الصحراوى الغربى» ببنى سويف

أصيب 5 عمال، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة الفشن بمحافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن المصابين، هم جلال حمدي سيد 16 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، مصطفي ممدوح علي 17 سنة، وإسلام أشرف بدوى 18 سنة، وعماد حمدي سيد 33 سنة، وأحمد سعيد أحمد 30 سنة وجميعهم مصابون بجروح و كدمات ومقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف.