جمهور «ملف سري» يبحثون عن قاتل «شريف المالكي»

من قتل «شريف المالكي» الذي يجسد دوره الفنان محمود حجازي؟، سؤال يدور في أذهان مشاهدي مسلسل «ملف سري»، بعد قتله و«نور» التي تجسد دورها الفنانة رحمة حسن وكانت تظهر في المسلسل خطيبة المستشار يحيى (الفنان هاني سلامة).

يلعب صناع المسلسل على إثارة الشكوك حول كل شخصيات المسلسل، ففي الحلقات الأولى أتهم والده، يوسف المالكي، والذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، بأنه السبب في قتل أبنه، حسبما قالت زوجته وأبنته، إلا أنه بعد ذلك تزال الشكوك عنه، وتدور حول عائلة المالكي، وتمتد لكل شخصيات المسلسل، حتى حسم الأمر، في حلقة الأمس، بوجود خلاف كبير بينه، وبين عادل، والذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسى، لتثار الشكوك حوله، إلا أن صناع العمل توعدوا بالعديد من المفاجئات في الحلقات الأخيرة من المسلسل.

ينتظر متابعو مسلسل ملف سري، حلقة اليوم، حتى يتم حسم العديد من الأحداث، التي تدور حول قصة حب تنشأ بين عائشة بن أحمد، وهاني سلامة، والمصير الذي يؤول إليه علاء مرسي، وحكاية الفيديو الذي يثبت وجود خلاف بين نبيل عيسى، والقتيل شريف المالكي.



مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسى، صبا الرافعي، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذي يجسد دوره هاني سلامة، ويعتبر مثال الشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصري، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميًا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 2:00 صباحًا، والثانية 9:30 صباحًا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور في تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا في تمام الـ 12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».